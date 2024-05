Gli “Old Rugby Civitavecchia” a Siviglia per il Festival Egor

CIVITAVECCHIA – Si terrà dal 6 al 9 giugno prossimo la 17esima edizione del Festival European Golden Oldies Rugby. Un impegno importante e prestigioso per la formazione civitavecchiese.

Alla competizione aderiranno squadre provenienti da tutto il mondo tra cui Nuova Zelanda, Spagna e Gibilterra. In tutto 90 team, iscritti, da Argentina, Germania, Gibilterra, Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Israele, Lituania, Nuova Zelanda, Portogallo, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, Galles e Spagna.

Per quello che riguarda la specificità dell’evento sportivo, non sarà una competizione “hardcore”, ma piuttosto un mezzo per costruire amicizie e godersi la compagnia di alcuni dei personaggi più indimenticabili della vita dentro e fuori dal campo.

Il Rugby come è noto ha la capacità di creare una fratellanza globale eccezionale e questo è felicemente intrinseco.

Il ringraziamento per il sostegno economico del trasporto va alla “Compagnia Portuale Civitavecchia”.

I giocatori che parteciperanno al torneo CRC & Friends:

ACCARDO Paolo

BAIOCCO Massimiliano

BENEDUCE Filippo

BRIZIELLI Pio

CANOVA Glauco

CAPPONI Lorenzo

CASASOLA Barbara

CICORIA Alessio

COJOCARU Bogdan Valentin

CRESCIMBENI Giuseppe

CUTINI Marsilio

DE GUIDI Giuseppe

DI MAIO Roberto

FIORI Mauro

GIULIANI Enrico

IRRERA Tommaso

LA ROSA Alberto

MADDALONI Marco

MAERINI Simone

MARGIONI Vladimiro

MONTANA LAMPO Simone

MONTEFUSCO Alessandro

MORBIDELLI Salvatore

OLIVIERI Luca

PACE Stefano

PANETTA Michele (Presidente OLD CRC)

PASCIUTI Dario

RAVONI Alberto

SCOTTI Guido

SORGENTE Roberto

STORRI Valerio

TASSI Edoardo

TRONCA Mauro (Allenatore OLD CRC)

TUSCULANO Tiziano

VARLESE Carlo

ZARRILLO Alfonso

ZINCONE Stefano

Squadre in campo del girone CRC Venerdì 07 maggio 2024

TURDETANOS HUCO. HUELVA Y CÓRDOBA

XV MATUSALEN RUGBY SANT CUGAT

OLD RUGBY CIVITAVECHIA. ITALIA

PARC (PROVINCIAS ARGENTINAS RUGBY CLASICO)

Squadre in campo del girone CRC Domenica 09 maggio 2024

VETERANOS SEVILLA RUGBY

OLD RUGBY CIVITAVECHIA. ITALIA

PAC LANTIC. AUCKLAND, NZ & RHODE ISLAND, USA

VINTAGE VIKINGS. LUND, SUECIA