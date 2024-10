Giornata piena di Rugby per le giovanili

CIVITAVECCHIA – Resoconto di un weekend appena passato che ha visto le giovanili del Rugby Civitavecchia impegnati in due partite :

La UNDER 12 del Rugby Civitavecchia al Corviale sull’incontro il coach Alessio Cicoria:

”Prima prova di vero Rugby dopo la parentesi del beach di 2 settimane fa. Un gruppo nuovo, formato anche da 3 ragazzi che erano all’esordio in una vera partita di Rugby. Dopo un’inizio un po’ sottotono, dovuto all’emozione, hanno giocato bene, mettendo in campo il lavoro svolto negli allenamenti. E, soprattutto tanta grinta, dando tutti il 100%. C’è tanto lavoro da fare, ma ottima la prima, i ragazzi si toglieranno tante soddisfazioni”.

Ottimo triangolare per l’UNDER 14 CRC/URL in casa al Moretti Della Marta . Si è giocato sabato 5 ottobre a Civitavecchia il triangolare con Appia Arnolds , US Roma e CRC/URL.

Il coach Gargiullo sulla prestazione dei ragazzi:

“ Grande prestazioni al Moretti Della Marta dalla nostra UNDER 14 che vince e convince contro Us Roma rugby 42 a 7 e perde all’ultima azione con l’Arnold Rugby 24 a 27 , ma nonostante il punteggio del secondo incontro da evidenziare la nostra larga presenza con 22 giocatori entrati in campo . Bravi tutti ottimo atteggiamento e ancora tanto lavoro da fare”