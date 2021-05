Entusiasmo senza età per i Master della Tirreno Atletica

CIVITAVECCHIA – Fine settimana competitivo per i Master della Tirreno Atletica Civitavecchia: allo stadio Olindo Galli di Tivoli non solo mezzofondo per i veterani biancoazzurri che si sono ben destreggiati fra le varie discipline.

Buon bottino di punti per Mario Pelliccione (M45) ai 200Hs chiusi in 32”42 con un ottimo secondo posto, nei 400m sfiora il PB con la quinta posizione assoluta in 57”68. Daniele Flaccavento (M60) torna alla specialità a lui molto familiare del salto in alto, 8^ posizione assoluta e 1^ di categoria con la misura di 1,39m di grande soddisfazione e importante risultato per la classifica societaria.

100m e stessa batteria per Massimo Dolci (M45) e Sirio Gatti (M50), tengono alta la bandiera societaria con 14”04 e 14”63 e poi uniscono le forze per una 4×100 chiusa in 55”65 con la sequenza Dolci-Gatti-Flaccavento-Pelliccione.

“Squadra che sulla carta promette veramente bene, una volta scesi in pista gareggiano con cuore esprimendo grande impegno nelle varie prove in cui sono chiamati a partecipare, ci auguriamo possano acquistare maggiore consapevolezza per togliersi altre belle soddisfazioni”, il commento soddisfatto del Presidente Claudio Ubaldi.

Una domenica dal tempo uggioso ma comunque con risultati ragguardevoli sui 5000m non si sono fatti attendere: Vittorio Casalini (M40) con l’ottimo tempo di 16’45”68 si aggiudica il secondo posto assoluto, stessa categoria e vittoria di batteria per la new-entry Giuliano Natali (M40) in 18’29”69; 7^ e 9^ posizione in batteria per Claudio Furlan (M60) e Valter Michesi (M65) con il crono che si ferma a 19’35”82 e 20’17”60. Il tecnico in campo Mauro Lorusso si divide tra Tivoli e il Paolo Rosi di Roma dove si gareggiava con i lanci in cui l’appassionato Alessandro D’Orazio (M45) alla pedana del getto del peso , scaglia l’attrezzo da 7,260kg a 7,20m mentre nella specialità ben più tecnica del martello fa il suo miglior lancio a 10,78m.

Chiusura della due giorni valevole per i campionati di società con una inedita 4×400 composta da Casalini-Ballarini-Natali-Michesi in 4’33”35 classificata come M50 con una media a frazione di 1’08.