CIVITAVECCHIA – Tra Roma e Rieti gli U23 della Tirreno Atletica offrono tante sorprese.

Pietro Bazzano, rientrato da pochi mesi alle competizioni, in un crescendo agonistico piazza subito la spallata al PB di 40,12m al giavellotto e si fregia della maglia di campione regionalecat Promesse; Lucrezia Adamo, in forza alla studentesca Milardi di Rieti, è bronzo laziale Assoluto sui 5000m con lo stagionale di 17’48”09 ottimo test in prospettiva dei prossimi campionati italiani di categoria che si terranno a Grosseto.

Vittoria di batteria per la new entry Luca D’Alesio sui 200m in 25”12 e i 1500m di Lorenzo Aquilani lo vedono piazzarsi quarto con 4’23”51 (entrambi junior). Per le gare open, una volitiva Giulia Barlaam (2005) sui 400hs afferra il minimo di partecipazione ai campionati italiani Allievi con i tempo di 1’09”17 che si terranno tra un mese a Rieti.

Un’emozionante finale con la 4×400 Assoluta che da detentori del titolo regionale, ingaggiano la sfida contro il cronometro per stabilire un nuovo record societario e scrivere il record cittadino: 3’25”72 sotto una copiosa pioggia del tardo pomeriggio e l’obiettivo centrato in pieno.

“Un record cittadino fortemente voluto dai 4 frazionisti – commenta entusiasta il Presidente Claudio Ubaldi – un desiderio nato a Rieti dopo il titolo regionale conquistato con un interessantissimo 3’28”38. Il tempo ottenuto nonostante una pioggia battente e frazioni corse in solitaria dall’inizio alla fine, difficoltà che hanno stimolato ancora di più i nostri staffettisti. Un record storico battuto da: Filippo Masoni in prima frazione a lanciare Riccardo Vanzetti in seconda con Lorenzo Patanè a seguire e Federico Ubaldi a portare il testimone all’arrivo.”

Patrizia Rotolo