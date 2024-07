DLF, Andrea Rocchetti nuovo responsabile del settore agonistico biancoverde

CIVITAVECCHIA – L’aspetto dell’agonistica è cosi importante che va oltre ogni possibile dettato. Non è un mix di figurine da presentare (prima in bella vista) e assemblare poi, con cui cavalcare quegli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno calcistico. Bisogna andare oltre.

Il fine, lo scopo, è quello di rendere unica l’unione di un gruppo di ragazzi, con la speranza e la perseveranza ad ogni allenamento affinché arrivino poi a quanto si è immaginato a inizio luglio. Il mondo è già così nelle sue molteplici sfaccettature, e lo sport ne è il precursore nei nostri ragazzi con quelle regole non scritte, che li accompagneranno anche al di fuori di quel rettangolo verde. La persona, la guida in quel cammino è si l’apice di un movimento che senza le basi cesserebbe di esistere, ma allo stesso tempo è quella figura di riferimento della società per accompagnarli.

In tutto ciò siamo lieti di annunciare che Andrea Rocchetti sarà per questa stagione il responsabile dell’agonistica, e con lui abbiamo gettato le basi mediatiche per l’annata 2024/2025.

“Quali prospettive per questa nuova stagione?

Gli obiettivi principali per la prossima stagione sono molteplici e mirano a garantire la crescita e lo sviluppo ottimale dei nostri giovani atleti. Prima di tutto ci concentreremo sullo sviluppo individuale dei ragazzi, vogliamo che ogni giovane abbia l’opportunità di migliorare le proprie competenze tecniche, tattiche e fisiche, così come la propria mentalità sportiva.

Fondamentale sarà anche l’aspetto di gruppo, inteso come veicolo di crescita e coabitazione, non credi?

Certamente, punteremo a rafforzare la coesione e lo spirito di squadra. Lo sport è anche un’importante scuola di vita, e crediamo che lavorare in gruppo, rispettare i compagni e i valori dell’agonismo corretto siano fondamentali per la formazione dei nostri atleti.

Senza dimenticare che un altro obiettivo fondamentale è la competitività. Come svilupperemo questo aspetto?

Vogliamo che le nostre squadre siano preparate a competere ai massimi livelli nei campionati giovanili. Per raggiungere questo scopo, stiamo pianificando una serie di tornei e amichevoli di alto livello, che permetteranno ai ragazzi di confrontarsi con realtà diverse e di crescere affrontando sfide sempre più impegnative.

Lo sport è anche sinonimo di valori, di quel modo di affrontare la realtà con delle regole non scritte che però, quotidianamente, coabitano con gli atleti.

Infine, ma non meno importante come dici, ci impegneremo per garantire che i valori dello sport siano sempre al centro del nostro lavoro. La lealtà, il rispetto per l’avversario, e l’impegno devono essere i pilastri su cui costruire la disciplina sportiva di ogni giovane atleta.

Concludendo. Siamo fiduciosi che, lavorando con dedizione e passione, potremo raggiungere questi obiettivi e offrire ai nostri ragazzi le migliori opportunità di crescita sportiva e personale.”

Nei prossimi giorni verrà presentato il roster dei mister che accompagneranno Andrea in questa annata, così come la persona scelta per il ruolo di Direttore Sportivo.