Civitavecchia piange la scomparsa del Mister Aldo Solfanelli

CIVITAVECCHIA – E’ venuto a mancare questa notte Aldo Solfanelli, il mister con i ” baffi”, calciatore professionista prima e allenatore dopo, un talento che la nostra città ha ammirato tra il verde dei campi da calcio . Classe 1948, Aldo ha dipinto la sua vita calcistica giocando in serie A, serie C e serie D. Nella sua carriera da attaccante ha segnato 79 gol totali con 251 presenze nei campionati. Una carriera spesa tra il Civitavecchia in serie D, nel 1969 con 22 presenze e 11 gol dopo aver giocato con il Mantova in serie A, passando per la Viterbese, la Tevere Roma, il Latina calcio, il Velletri e l’Almas Roma. Una passione che lo ha accompagnato durante la sua vita di uomo gentile e padre affettuoso, accarezzando quella palla fino all’ultimo, tra sogni e ricordi. Ha giocato la sua partita più importante questa notte, quando ha calciato per l’ennesima e ultima volta, osservando quella fantastica sfera vibrare in aria tracciando una lenta traiettoria per colpire, in un singolo istante, la porta più importante, quella tra la vita e la morte…e ha vinto, come solo un grande campione sa di aver fatto.

Alla famiglia di Aldo, alla moglie Annarita, ai figli Dario, Manola, Nicoletta e Francesca le più sentite condoglianze dalla nostra redazione.

I funerali di Mister Aldo Solfanelli si svolgeranno sabato 25 gennaio, alle ore 15:00, presso la chiesa Sant’Agostino ( Pantano)