Beatrice Pelliccione vola ai Campionati italiani U16

CIVITAVECCHIA – Al Paolo Rosi di Roma va in scena l’ultimo atto dei grandi appuntamenti dedicati agli U16 con il Campionato regionale individuale di categoria (2008-2009). In due giornate di gare si è stabilito il profilo della squadra che rappresenterà il Lazio al tricolore che si svolgerà il prossimo fine settimana a Caorle (Ve).

Minimo di partecipazione conseguito da Beatrice Pelliccione nelle prove multiple che le vale anche l’argento ai campionati regionali: cinque specialità racchiuse in 3719 punti e tanta soddisfazione per un risultato cercato con costanza e impegno. I singoli risultati l’hanno vista in testa nel salto in alto con la misura di 1,53m ad eguagliare il personale; 4,58m nel salto in lungo, 31,20m nel giavellotto, 1’48”92 nei 600m risultati da Pb e 12”91 negli 80hs. Primo anno di categoria e già in tasca la partecipazione da individuale, entra nella rosa delle presenze del Criterium per regioni dove il Lazio schiera così due atlete nelle prove multiple, oltre a Beatrice, argento ai campionati regionali per categoria insieme alla campionessa U16 Sofia Iacoangeli.

Il team Civitavecchia schiera in campo una bella rappresentanza nelle varie discipline, tanti i PB e le medaglie al collo e per alcuni una bella chiusura di categoria prima del passaggio alla categoria Assoluta.

Bronzo per Annalisa De Fazi ai 1200m siepi al Pb con 4’19”52; 6^ posizione per Nicole Serra sui 2000m corsi con il PB in 8’24”44. Ai piedi del podio a otto e Pb per Aurora D’Onorio sugli 80m in 10”81 mentre nei 300m chiude in 46”28. In pedana, Valentina Mellini si attesta a 18,43m nel disco, mentre in pista Chiara Fanelli va al Pb sui 1000m in 3’35”24. Francesca Susca e Vittoria Tirante scelgono gli 80m corsi rispettivamente in 11”72 e 11”85 PB e i 300m conclusi in 47”37 PB e 46”43. Irene Riccobello al salto in alto si piazza in 5^ posizione con la misura di 1,35m e 11”16 negli 80m. La 4×100 di D’Onorio-Tirante-Susca-Riccobello è 4^ in 54”21.

Al maschile Fabio Di Francesco stabilisce il PB in 45”31 alle barriere dei 300m mentre Tommaso Muneroni conclude i 300m piani con il tempo di 41”84.

“Una stagione lunghissima ricca di risultati di rilievo, un livello altissimo che si conferma con questo appuntamento dedicato agli under 16 – commenta il Presidente Claudio Ubaldi –

Ottimi risultati per uno sport che nell’anno non si ferma mai e nei dodici mesi di fatiche riesce a regalare grandi soddisfazioni e lo splendido risultato di Beatrice Pelliccione ne è un tipico esempio con un posto tra i protagonisti ai prossimi campionati italiani cadetti già al primo anno di categoria.”

Patrizia Rotolo