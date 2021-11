CIVITAVECCHIA – Non basta una buona prestazione agli Snipers TECNOALT per tornare con dei punti dalla trasferta di Legnaro. I padroni di casa dei Fox vincono la sesta di campionato di serie B per 3-1, grazie ad un allungo nel finale.

I civitavecchiesi vanno in svantaggio per una amnesia difensiva, pareggiano con Marco Stefani e chiudono il primo tempo con una gara giocata ad ottimi ritmi.

Nella ripresa la gara viaggia sui binari dell’equilibrio fino alla giocata decisiva degli ospiti mentre i civitavecchiesi possono recriminare per le tante occasioni non concretizzate.

Elia Tranquilli: “Siamo partiti da Civitavecchia con la consapevolezza di trovare una squadra che ci avrebbe fatto sudare ogni singolo disco, e così è stato. Abbiamo dato il 100%, e loro il 110% ,questa è stata la differenza. Complimenti comunque a tutti i miei compagni, dal primo all’ultimo, per il sacrificio e l’impegno perché in queste partite vale tutto. Volevo fare i miei complimenti al portiere Morandin per l’eccellente prestazione”.

(Foto di Maurilio Mandolfo)