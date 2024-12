Ripristino dei Centri per l’Impiego a Civitavecchia: un traguardo importante per la città

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale di Civitavecchia accoglie con soddisfazione la notizia del ripristino dei Centri per l’Impiego in città, un risultato che rappresenta un importante passo avanti per il nostro territorio e per tutti i cittadini.

È fondamentale sottolineare che questo esito è il frutto di un percorso lungo e complesso, che l’Amministrazione comunale ha seguito con determinazione fin dal suo insediamento. Il finanziamento regionale che ha reso possibile il ripristino del servizio è un segnale positivo di attenzione da parte della Regione Lazio e va riconosciuto come un intervento significativo.

La vicenda dei Centri per l’Impiego era bloccata da tempo, con i cittadini costretti a rivolgersi alla sede di Tarquinia per accedere a servizi essenziali legati al lavoro. È stato grazie a un forte interessamento della nostra Amministrazione che la questione è stata riattivata e portata all’attenzione delle istituzioni competenti, con l’obiettivo di riportare questo fondamentale servizio a Civitavecchia.

“Il ritorno di un Centro per l’Impiego sul nostro territorio non è soltanto una risposta concreta alle esigenze dell’utenza, ma rappresenta anche un elemento essenziale per lo sviluppo locale e per il sostegno al lavoro e alle imprese. Garantire ai cittadini un accesso più diretto e agevole a questi servizi è una priorità per noi, in un’ottica di valorizzazione del nostro tessuto economico e sociale”, dichiara l’Assessore al Lavoro, Piero Alessi.

L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare con spirito collaborativo con la Regione Lazio e con tutte le istituzioni coinvolte, convinta che solo attraverso un dialogo costruttivo sia possibile rispondere in maniera efficace alle sfide del lavoro e dello sviluppo economico.

Civitavecchia torna così a disporre di un Centro per l’Impiego che risponde non solo alle necessità pratiche dei cittadini, ma anche al bisogno di costruire un futuro in cui il lavoro sia al centro delle politiche locali e regionali