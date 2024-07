Crisi a Cerveteri, Sinistra Italiana: ” Noi siamo con i cittadini”

CERVETERI – “Le ultime notizie che arrivano dal consiglio comunale di Cerveteri, rappresentano un difficile momento per la maggioranza.

La mancanza dell’appoggio “esterno” in consiglio, proprio mentre venivano messe a votazione importanti scelte per la città, ci lasciano prendere una precisa posizione politica al riguardo.

Abbandonare l’aula, a Cerveteri come a Ladispoli, ci sembra un atteggiamento politicamente controproducente, in certi frangenti, oltre che una mancanza di rispetto!

Sembra che le difficoltà, finora viste a Cerveteri, siano la conseguenza di richieste non accolte di cui non si è a conoscenza.

Governo Civico ci informa di un incontro avuto privatamente con la sindaca, dimenticando poi, nel comunicato stampa, di svelarne le richieste che, visti i toni utilizzati, vorremmo portare a conoscenza di tutti i cerveterani.

Ci chiediamo fino a che punto – alcuni rappresentanti – vogliano portare avanti questa “crisi”.

A chi gioverebbe un commissariamento?

Nuove elezioni regalerebbero la vittoria ad un centrodestra che fino a qualche giorno fa, risultava disunito e diviso.

Troppi interessi si perdono tra il Lungomare e fontana Morella, e la cittadinanza rimane in secondo piano, buona solo sotto elezioni per veicolare un candidato oppure un altro, a convenienza di singoli registi. A noi piacciono i film con il lieto fine, che attendiamo, preferendo prendere una chiara posizione: siamo dalla parte dei cittadini che vogliono una città diversa, pretendendo il rispetto espresso con il voto”

Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord

“Mahsa Amini”