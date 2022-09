SARS-CoV-2 e la vicina stagione dell’influenza

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

Osterholm, fondatore e direttore del Center for Infectious Disease Research and Policy presso l’Università del Minnesota, ha affermato che è necessario prepararsi come se la prossima possa essere una grave stagione influenzale, anche se poi non sarà così.

Alcuni esperti, tra cui il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony Fauci, hanno indicato la stagione influenzale australiana del 2022 nelle regioni temperate dell’emisfero australe, in genere da aprile a settembre, come una previsione su ciò che potrebbe accadere negli Stati Uniti.

In Australia, nel 2022, i casi di influenza hanno raggiunto il picco prima e più in alto rispetto alle precedenti 5 stagioni influenzali, secondo dati preliminari di un rapporto governativo, inoltre, sembra che bambini e adolescenti siano stati più colpiti rispetto agli adulti. Tuttavia, sempre secondo un rapporto del governo, nonostante l’alto numero di casi, l’impatto della stagione influenzale del 2022 in Australia, misurato dal numero di pazienti ricoverati in ospedale o incapaci di andare al lavoro o a scuola come in precedenza, è stato da basso a moderato.

La previsione della gravità della stagione influenzale negli Stati Uniti, sulla base della stagione influenzale australiana che la precede, è una cosa giusta da osservare, ma non è una garanzia e non si può escludere che ci possa essere invece una importante stagione influenzale, commenta il virologo Richard Webby, PhD, direttore del Centro di Collaborazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per Studi sull’Ecologia dell’influenza negli animali e negli uccelli.

Il temuto “twindemic” di influenza e COVID-19 non si è comunque finora mai materializzato.

L’adozione di misure di mitigazione relative alla COVID-19 potrebbe aver avuto un impatto sui tempi o sulla gravità dell’attività influenzale nelle ultime stagioni influenzali. Tuttavia, la stagione influenzale più recente è stata mite anche in paesi senza alcuna mitigazione del rischio COVID-19 e scienziati sottolineano che ancora non si riesce a comprendere cosa sta succedendo con l’intera evoluzione dei virus respiratori.

Sembra così imprevedibile. Non è più una vera sorpresa quando le previsioni non si avverano, ha commentato Brammer, leader del Team di Sorveglianza nella Divisione Influenza del CDC.

Nella stagione 2021-2022 migliaia di persone negli Stati Uniti sono state ricoverate in ospedale per l’influenza a giugno, secondo dati del CDC. “Quella coda prolungata era molto insolita, non si adattava a nessuna stagione precedente”, ha affermato Schaffner, Direttore della Fondazione Nazionale per le Malattie Infettive.

L’ACIP raccomanda per la stagione 2022-2023, per le persone di età pari o superiore a 65 anni, il vaccino antinfluenzale quadrivalente inattivato ad alte dosi (HD-IIV4), il vaccino antinfluenzale ricombinante quadrivalente (RIV4) o il vaccino antinfluenzale quadrivalente adiuvato inattivato (aIIV4), se disponibili.

La composizione dei vaccini antinfluenzali annuali deve essere determinata con mesi di anticipo per consentire il tempo per la produzione. A volte ciò si traduce in una mancata corrispondenza con i ceppi influenzali che finiscono per circolare durante la stagione influenzale. Quest’anno sembra che la corrispondenza sia comunque, al momento, abbastanza buona”.

Rubin R. The Dreaded “Twindemic” of Influenza and COVID-19 Has Not Yet Materialized—Might This Be the Year? JAMA. Published online September 21, 2022. doi:10.1001/jama.2022.15062