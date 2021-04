Da Pasquino dell’Ottimo Consiglio un nuovo sonetto dal titolo “Le svojatezze de pasquino”

Nun me va, nun me sento e poi m’annoio,

Nun parlo, manco scrivo e manco leggo

Un par de righe e subbito correggo,

Ne le vene me passerei er rasoio.

Nun ce la fo, me sto rompenno er cazzo

Ndove ce stava prima un gran marasma

Mo nun ce passa più manco un fantasma,

M’impiccherei pe nun vedè st’andazzo.

Nun campo più. Me guardo sempre intorno

Nun vedo gnente che me dà conforto

Tutto quello che vedo pare storto

Me butterebbe dentro a un artoforno.

Poi me ripijo e dico passerà

Ce vo’ solo rispetto e volontà.

Pasquino dell’OC