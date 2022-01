Vademecum raccolta differenziata per soggetti positivi e/o in quarantena

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia Servizi Pubblici rende nota di seguito una breve guida per il corretto conferimento dei rifiuti riservata a chi è in isolamento domiciliare causa Covid-19. L’impennata dei contagi ha creato serie difficoltà alle strutture preposte nella comunicazione a CSP srl delle nuove utenze poste in isolamento. La prima buona regola da seguire è quella di inviare una comunicazione a CSP Srl utilizzando l’apposito form online presente sul sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it e ben visibile sulla Home Page del portale, specificando l’inizio e la fine della presunta quarantena unitamente all’indirizzo di residenza, in modo tale da garantire alla nostra squadra speciale di aggiornare in tempo reale l’elenco delle utenze Covid.

Da quel momento la raccolta differenziata sarà sospesa fino al termine della quarantena e si seguiranno le seguenti regole.

Se sei risultato POSITIVO al Covid o se sei in QUARANTENA obbligata:

Sospendi la raccolta differenziata;

Getta solo ed esclusivamente rifiuti indifferenziati in due o tre sacchi resistenti, chiusi bene uno dentro l’altro (possibilmente di colore nero) utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo, utilizzando l’apposito mastello grigio per la raccolta indifferenziata;

Esponi i rifiuti nei giorni di MARTEDI, VENERDI e DOMENICA sera a partire dalle ore 20;

Igienizza costantemente il contenitore dei rifiuti (mastello grigio);

Con l’occasione CSP srl tiene a specificare che nonostante il rilevante numero di operatori ecologici addetti alla raccolta posti in isolamento non è stato sospeso alcun servizio, sebbene ragionevolmente si è verificato qualche disservizio prontamente recuperato entro le 24 ore.

Si richiede quindi all’utenza di comprendere le difficoltà che affliggono anche la Società partecipata, fino a quando la curva dei contagi non tornerà a scendere.

INFO: http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/smaltimento-rifiuti-con-covid-19/