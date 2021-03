Tamponi antigenici Sars CoV2 per tutto marzo alla Farmacia Calamatta

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia Servizi Pubblici srl comunica che il servizio di esecuzione “Tamponi rapidi antigenici Sars CoV2” sarà attivo presso la Farmacia comunale “Calamatta” per tutto il mese di marzo e fino a Pasqua.

Il servizio, organizzato da CSP srl in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (Comitato di Civitavecchia) rientra nell’ambito delle iniziative di contrasto alla diffusione del Covid-19 e verrà svolto ogni Martedì e Venerdì del mese dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Di seguito le date in cui qualsiasi cittadino che avesse bisogno del servizio potrà rivolgersi presso la farmacia comunale “Calamatta”, in Piazza Calamatta, 19 a Civitavecchia.

Questi gli appuntamenti in programma:

• Martedì 16 marzo 2021 dalle 08:30 alle 12;30;

• Venerdì 19 marzo 2021 dalle 08:30 alle 12;30;

• Martedì 23 marzo 2021 dalle 08:30 alle 12;30;

• Venerdì 26 marzo 2021 dalle 08:30 alle 12;30;

• Martedì 30 marzo 2021 dalle 08:30 alle 12;30;

• venerdì 2 aprile 2021 dalle 8.30 alle 12.30.

Il direttore della farmacia comunale “Calamatta”, dott. Dario Iengo, ed il personale della Croce Rossa Italiana, saranno pertanto a disposizione di tutti i cittadini interessati ad effettuare il tampone e ricevere l’esito nell’arco di pochi minuti. Il costo del servizio è stabilito in euro 17,90.

Al fine di meglio organizzare il servizio, CSP prega i Cittadini che ne abbiano la possibilità di prenotare il servizio allo 0766 32739 oppure di inviare una email all’indirizzo farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblici.it .

I cittadini che prenoteranno il servizio avranno la priorità.

La prenotazione comunque NON è obbligatoria ed il servizio sarà comunque svolto per tutti i cittadini che ne avessero bisogno presentandosi presso il Gazebo della CRI anche senza prenotazione. In questo caso CSP chiederà qualche minuto di pazienza per organizzare i turni.

Per maggiori informazioni:

http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/tamponi-rapidi-antigenici-in-farmacia-1/