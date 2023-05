Successo della giornata sulla prevenzione e il controllo della Leishmaniosi alla Farmacia “Calamatta”

CIVITAVECCHIA – Ha suscitato notevole interesse la giornata informativa per sensibilizzare sul rischio di contagio della Leishmaniosi canina. Tanti gli utenti che questa mattina si sono recati presso la farmacia comunale “Calamatta” con i propri animali domestici per porre diversi quesiti, ma anche e soprattutto per conoscere la prassi su come prevenire questa malattia.

A fornire tutte le risposte il dottor Romolo Mellini, noto medico veterinario, che ha confermato una presenza stabile dei casi di leishmaniosi anche nella nostra zona, e con l’estate alle porte il rischio aumenta. “La prevenzione è fondamentale perché frequentemente gli animali infetti non presentano sintomi. Nell’eventualità in cui venga accertata la Leishmaniosi canina, la diagnosi precoce permetterà di ottenere i migliori risultati terapeutici e di limitare la diffusione della malattia”.

Una giornata riuscitissima all’insegna della prevenzione, come ha sottolineato anche la direttrice della farmacia comunale “Calamatta”, dottoressa Stefania Sanfilippo: “Abbiamo soddisfatto le curiosità di tanti clienti e consigliato i nostri prodotti veterinari in offerta. Quella di oggi è solo la prima di una serie di iniziative rivolte ai nostri amici a 4 zampe”.