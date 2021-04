Report 27 aprile Centro Diagnostico Buonarroti: 8 nuovi positivi

CIVITAVECCHIA – Nuovo report Covid dal Centro Diagnostico Buonarroti. Nella giornata di ieri, martedì 27 aprile, sono stati eseguiti 170 #tamponicovid19; di questi 117 sono stati effettuati su utenti del laboratorio (101 a Civitavecchia e 16 presso il Centro Diagnostico Riviera di Santa Marinella) e sono state riscontrate 8 positività. Il tasso di positività specifico, relativo alla popolazione generale, è quindi pari al 6,84%. Il resto dei tamponi è stato effettuato su 53 soggetti che hanno effettuato il test nell’ambito di programmi di screening previsti dalla legge e non è stata riscontrata alcuna positività.

I positivi riscontrati sono 3 maschi e 5 femmine, 2 residenti a Civitavecchia, 3 a Santa Marinella e 3 fuori Distretto ASL; 1 dei positivi appartiene alla fascia giovani adulti (20-40) e 7 alla fascia adulti (41-65).

Si evidenzia che 1 degli 8 positivi è stato identificato grazie alle informazioni ricevute da un altro soggetto risultato positivo; l’opera di tracciamento immediato ha permesso di evidenziare tempestivamente la nuova positività.

Il numero complessivo di test effettuati sale a 26.089; le positività riscontrate sono finora 1.311 pari al 5,03%.

Il tasso di positività complessivo odierno è pari al 4,71% (162 negatività e 8 positività).

Il numero di casi odierni (8) è superiore alla media degli ultimi 30 giorni (7,19) e a quella della settimana precedente (5,83).

Un positivo anche tra i 15 tamponi antigenici Sars CoV2 eseguiti ieri mattina presso la farmacia comunale “Calamatta”. A fornire il dato, come sempre, il personale sanitario della Croce Rossa Italiana, Comitato di Civitavecchia, che ha eseguito gli screening nel gazebo allestito a Piazza Calamatta. Anche i dati raccolti ieri sono stati inoltrati all’autorità sanitaria competente e all’autorità civile per la elaborazione delle statistiche.

Il prossimo appuntamento con i Tamponi antigenici Sars CoV2 è fissato a Venerdì 30 aprile con le stesse modalità, dalle 08:30 alle 12:30, presso il gazebo della CRI allestito in Piazza Calamatta.