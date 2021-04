Report 22 aprile Centro Diagnostico Buonarroti: 12 nuovi positivi

CIVITAVECCHIA – Nuovo report Covid dal Centro Diagnostico Buonarroti. Nella giornata di ieri, giovedì 22 aprile 2021, sono stati eseguiti 253 #tamponicovid19; di questi 87 sono stati effettuati su utenti del laboratorio (70 a Civitavecchia e 17 presso il Centro Diagnostico Riviera di Santa Marinella) e sono state riscontrate 12 positività. Il tasso di positività specifico, relativo alla popolazione generale, è quindi pari al 13,79%. Il resto dei tamponi è stato effettuato su 166 soggetti che hanno effettuato il test nell’ambito di programmi di screening previsti dalla legge e non è stata riscontrata alcuna positività.

I positivi riscontrati sono 8 maschi e 4 femmine, 9 residenti a Civitavecchia e 3 fuori il Distretto ASL; 4 dei positivi appartengono alla fascia elementari e medie (6-13), 1 alla fascia giovani adulti (20-40), 6 alla fascia adulti (41-65) e 1 alla fascia anziani (66-99).

“Si evidenzia che 5 dei 12 positivi sono stati identificati grazie alle informazioni ricevute da altri soggetti risultati positivi; l’opera di tracciamento immediato ci ha permesso di evidenziare tempestivamente le nuove positività. Fra i soggetti coinvolti segnaliamo 4 alunni appartenenti a diverse scuole elementari e medie cittadine; la notifica è stata inoltrata immediatamente al Servizio Scuole ASL in modo da poter attivare le procedure previste in questi casi”, spiega il Dottor Carlo Tarantino.

Il numero complessivo di test effettuati sale a 25.310; le positività riscontrate sono finora 1.269 pari al 5,01%.

Il tasso di positività complessivo odierno è pari al 4,74% (241 negatività e 12 positività).

Il numero di casi odierni (12) è superiore alla media degli ultimi 30 giorni (6,67) e a quella della settimana precedente (6,1

Un positivo anche tra i 13 tamponi antigenici Sars CoV2 eseguiti ieri mattina presso la farmacia comunale “Calamatta” effettuati dal sanitario della Croce Rossa Italiana, Comitato di Civitavecchia. Anche i dati raccolti oggi sono stati inoltrati all’autorità sanitaria competente e all’autorità civile per la elaborazione delle statistiche. Il prossimo appuntamento con l’esecuzione dei Tamponi antigenici Sars CoV2 è previsto per Martedì 27 aprile 2021, con le stesse modalità, dalle 08:30 alle 12:30, presso il gazebo della CRI allestito in Piazza Calamatta.