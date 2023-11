Open Day Vaccinale a Santa Marinella

SANTA MARINELLA – A Santa Marinella, sabato 2 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 si terrà l’Open Day Vaccinale.

L’appuntamento è previsto nell’Aula Consiliare del Municipio, in via Cicerone, 25.

Si tratta della campagna di somministrazione dei vaccini antinfluenzali e tutte le vaccinazioni raccomandate ai cittadini che si presenteranno all’orario stabilito. L’accesso è libero e basta presentarsi con documento e tessera sanitaria per ricevere il vaccino sia antinfluenzale che anticovid.

“Abbiamo organizzato con Asl Rm4 l’Open Day vaccinale per contribuire alla tutela dei cittadini, soprattutto i più fragili, in vista dell’inverno. Invitiamo i cittadini ad approfittare di questa opportunità, recandosi sabato nel nostro Municipio. Restano fondamentali, oltre al vaccino, le misure di igiene e protezione individuale: lavare frequentemente le mani o utilizzare soluzione alcolica in assenza di acqua, evitare di toccarsi occhi, naso o bocca. Sono semplici raccomandazioni, che tutti abbiamo conosciuto durante la Pandemia da SarsCov 2 e che sono sempre molto valide ”, invita il sindaco Pietro Tidei.

“Vaccinarsi contro l’influenza riduce il rischio di complicanze e di ricovero ospedaliero in persone fragili che soffrono di malattie croniche. La vaccinazione è raccomandata a persone sopra i 60 anni, pazienti fragili affetti da patologie cardiache e/o respiratorie, diabetici o con disturbi del sistema immunitario, particolari categorie di lavoratori, persone conviventi di soggetti a rischio e bambini dai 6 mesi ai 6 anni di età.”, spiega il consigliere Alessio Manuelli, medico e delegato alla sanità.

.