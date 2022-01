“Non esistono pallottole magiche singole per la covid-19”

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Di recente, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che “I vaccini da soli non faranno uscire nessun Paese da questa crisi. I paesi possono, e devono, prevenire la diffusione dell’omicron con misure che oggi funzionano. I vaccini non sostituiscono le mascherine, il distanziamento, l’igiene delle mani e la ventilazione degli ambienti: i vaccini sono complementari a queste misure preventive”.

Con il progredire della pandemia, stiamo comprendendo i punti deboli di ciascuno degli interventi che abbiamo per combattere la covid-19.

Alcuni paesi, tra cui l’Inghilterra, hanno messo tutte le loro uova nel paniere delle vaccinazioni e hanno trascurato altre misure che devono essere attuate contemporaneamente.

La vaccinazione è ancora la migliore speranza che abbiamo per ridurre la circolazione del virus a livelli molto bassi e prevenire morti e disabilità dovute alla malattia, ma il vaccino non è l’unica risposta.

La miscelazione sociale senza mascherine consente al virus di trovare persone nuove, non protette e vulnerabili da infettare e danneggiare.

Ogni volta che il virus trova un nuovo ospite c’è la possibilità che si formino nuove varianti più resistenti ai vaccini, come abbiamo visto con la variante omicron.

Il modello Swiss Cheese è stato utilizzato per mostrare la necessità di impiegare tutte le misure di controllo della pandemia disponibili, in modo che dove una fallisce, un’altra è efficace. Purtroppo questa mentalità e questa posizione politica non sono state trasmesse dai leader politici di ogni nazione, compresa l’Italia.

Da quando la variante dell’omicron è stata identificata per la prima volta, ci sono stati alcuni commenti istintivi sul fatto che non fosse “più grave di una pandemia influenzale” o addirittura “simile al comune raffreddore”. Ora abbiamo dati preliminari da due studi che suggeriscono che l’omicron ha meno probabilità di portare al ricovero ospedaliero di giovani adulti vaccinati, due volte meno della delta. Tuttavia, i dati suggeriscono anche che omicron è più trasmissibile; di conseguenza, anche se più lieve rispetto alle varianti precedenti, può comunque portare a un numero elevato di ricoveri ospedalieri a causa del più alto tasso di trasmissibilità.

La maggiore trasmissibilità di omicron sta già creando una pressione sanitaria attraverso l’aumento delle assenze per malattia del personale nei servizi sanitari.

La protezione dei servizi sanitari è fondamentale al fine di recuperare la gestione delle malattie non covid e ridurre le liste di attesa.

Chris Whitty, direttore medico per l’Inghilterra, ha commentato prima di Natale che è un’inversione della realtà pensare di poter trattare altre condizioni ad alta priorità quando i letti d’ospedale e le unità di terapia intensiva sono pieni di pazienti covid.

Dobbiamo essere preoccupati per il sottotrattamento delle condizioni croniche e dei tumori, nonché per l’impatto sulla salute mentale di misure sociali più rigorose; non c’è la capacità di gestirli a meno che non si affronti la pandemia.

Norvegia, Danimarca, Svizzera e Regno Unito sono ancora nella morsa di una crescita esponenziale delle infezioni da covid, con omicron che assume il ruolo di principale variante che preoccupa.

La Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Slovacchia, Belgio e Ungheria hanno superato i recenti picchi di quella che si presume sia la variante delta. I tassi di infezione sono in aumento in Francia, Svezia, Israele, Italia, Portogallo e Spagna, ma a livelli inferiori.

In Portogallo si prevede che omicron rappresenterà l’80% dei casi nel nuovo anno, nonostante la popolazione abbia livelli di copertura vaccinale molto elevati.

La Norvegia ha imposto le sue restrizioni più severe dall’inizio della pandemia in risposta all’escalation dei casi. Ciò include il divieto di vendita di alcolici nei bar e nei ristoranti. Le riunioni familiari sono limitate a 10 persone e le riunioni pubbliche a meno di 50.

Anche la Danimarca ha risposto con misure più severe, inclusa la chiusura dei luoghi pubblici.

Interventi tardivi o incompleti rischiano di danneggiare ulteriormente le economie, con le principali vittime tra coloro che hanno meno risorse, quelli più a rischio per COVID-19.

Il recente consiglio di Chris Whitty che le persone dovrebbero giudicare le loro priorità degli eventi sociali a cui vorrebbero partecipare, ha comunque attirato ulteriori critiche mal concepite.

I governi hanno spesso rispettato le minoranze vocali, spesso accese da posizioni simboliche e ideologiche piuttosto che da ciò che la scienza dice che si dovrebbe fare.

Una strategia coerente deve anche impiegare politiche sociali progressiste e misure legali e fiscali per proteggere il reddito delle persone, l’occupazione, l’istruzione, l’alloggio, la sicurezza e l’accesso ad altre cure sanitarie e sociali, necessarie durante la pandemia.

La stessa strategia dovrà inoltre garantire miglioramenti sostenibili nelle condizioni di lavoro per coloro che sono più vulnerabili e a rischio di infezione.

Questo approccio fornirà una piattaforma per una salute migliore, con popolazioni più resistenti ai peggiori effetti della pandemia. Limiterebbe inoltre il peggioramento delle disuguaglianze sanitarie e migliorerebbe le prestazioni delle economie.

Infine, dobbiamo ribadire che questo virus non sarà controllato o sconfitto a meno che non avremo risposte globali che includano tutte le nazioni: nord e sud, ricche e povere.

Gli atteggiamenti coloniali nei confronti della produzione globale di vaccini danneggiano tutti.

Non ci sono garanzie che ci sia davvero uno sforzo globale per combattere la pandemia.

Il Sudafrica è stato severamente “punito” dai paesi ricchi dal momento in cui ha annunciato la nuova variante che preoccupa.

Qual è l’incentivo per altri paesi a identificare nuove varianti e ad allertare il mondo in futuro?

Il nostro approccio alla pandemia deve essere un insieme integrato. Dobbiamo creare fiducia e comprensione in tutte le nostre comunità.

Le persone e i politici devono capire che non esistono pallottole magiche singole per la covid-19″.

J Middleton e H Lopes. With covid-19, single measures aren’t enough. BMJ 2021; 375 doi: Published 29 December 2021