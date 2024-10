Napoli (Azzurro Donna): “Accelerare sulla radioterapia a Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – “Nonostante i tanti proclami che si sono succeduti in questi ultimi anni, ancora oggi un gran numero di civitavecchiesi, in particolare donne, sono costretti a recarsi tutti i giorni a Roma o a Viterbo per ricevere le cure radioterapiche indispensabili per la loro guarigione.

Non possiamo che ringraziare L’Adamo e le altre associazioni di volontari che con sforzi non indifferenti forniscono i servizi che purtroppo la nostra ASL, per motivi di budget, non riesce a garantire.

Speriamo vivamente che la tanto attesa radioterapia diventi operativa nel nostro Ospedale, in modo che i nostri concittadini possano essere sollevati almeno da questa sofferenza”

Cinzia Napoli – Azzurro Donna