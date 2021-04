Covid. Al San Paolo parte la terapia a base di anticorpi monoclonali

CIVITAVECCHIA – Anticorpi monoclonali efficaci contro il Coronavirus. E’ quanto emerso da recenti studi sul virus attraverso cui si è verificati come la somministrazione di tali anticorpi su pazienti positivi riduca significativamente il rischio di sviluppare una forma grave della malattia.

L’erogazione avviene in regime ambulatoriale sui pazienti asintomatici o pauci-sintomatici su indicazione del Mmg. Il paziente non deve essere in regime di ricovero e non avere sintomi importanti, e rientrare in una categoria a rischio per le patologie riscontrate. La somministrazione viene fatta in ospedale e dura un’ora, più un’ora di osservazione. Successivamente il paziente può tornare a casa e verrà ricontrollato dopo 30 giorni.

Lunedì 19 aprile, fa sapere la Asl Roma 4, si partirà all‘Ospedale San Paolo di Civitavecchia con la somministrazione degli anticorpi monoclonali sui pazienti facenti accesso al Pronto soccorso e ritenuti idonei alla somministrazione. Il personale sanitario ospedaliero ha seguito un corso di formazione per la somministrazione e le fiale sono già pervenute presso la farmacia ospedaliera.

Successivamente si procederà alla somministrazione anche ai pazienti inviati dai Mmg in un posto dedicato.

Per i pazienti afferenti al territorio della Asl, ma lontani dall’ospedale di Civitavecchia, in particolare quelli residenti nel Distretto 4, l‘Ospedale Sant’Andrea ha dato la propria disponibilità alla presa in carico che fisserà l’appuntamento per la somministrazione degli anticorpi dopo una adeguata valutazione.