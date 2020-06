Asl Roma 4. Emergenza Covid, come recuperare le prestazioni ambulatoriali annullate

CIVITAVECCHIA – A causa dell’emergenza Coronavirus a partire da metà marzo sono stati annullati gli appuntamenti per l’erogazione di prestazioni non urgenti e differibili.

La ASL Roma 4 sta procedendo ad una graduale ripresa delle normali attività ambulatoriali e di ricovero precedentemente sospesa e ad una progressiva riprogrammazione degli appuntamenti/visite annullati.

A tal fine la ASL ha organizzato un sistema di chiamata per contattare tutti gli utenti che non hanno potuto effettuare le visite e gli esami prenotati durante il periodo COVID. Tale attività viene preceduta da una breve intervista obbligatoria per dare seguito al recupero dell’appuntamento.

E’ necessario pertanto attendere nuova comunicazione da parte della Struttura Sanitaria e NON recarsi autonomamente agli sportelli dei CUP per evitare assembramenti.

È anche attiva la centrale di ascolto dove operatori sanitari qualificati saranno a disposizione per aiutare i cittadini che necessitano di aiuto e informazioni sul recupero degli appuntamenti non eseguiti.

I numeri telefonici da chiamare per la centrale di ascolto sono:

3423808836 e 3491992233 Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì ore 8.00-11.30 e il martedì ore 9,30-11,30 e 14.00-17.00