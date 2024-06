Melatonina contro l’insonnia: tre ore prima di addormentarsi

Quattro milligrammi al giorno tre ore prima di coricarsi: è sufficiente rispettare questa semplice modalità, attenersi alla posologia e alle tempistica e la melatonina è tra i rimedi più efficaci e sicuri contro l’insonnia. E’ quanto risulta da un recente studio dell’Università di Pisa che è stato pubblicato sul prestigioso Journal of Pineal Research.

“Per la prima volta – spiega Ugo Faraguna, coordinatore del lavoro dell’Ateneo pisano – la nostra ricerca dà indicazioni precise su come usare efficacemente la melatonina per favorire il sonno; finora gli studi condotti hanno dato risultati incoerenti: la nostra ipotesi è che dipendesse dallo schema di somministrazione, da una combinazione non fisiologica di orario e dosaggio“.