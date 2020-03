L’olio di Argan: l’oro del deserto

Tra i tanti prodotti che madre natura ci ha donato per la bellezza del corpo e non solo, troviamo l’olio di Argan. Estratto dalla pianta di Argania.

la sua origine è nel sud del Marocco dove si trova “la foresta dell’Argan” con un’estensione di 800.000 ettari e dichiarata dall’UNESCO riserva della biosfera. La produzione dell’olio di Argan da lavoro a moltissime donne e per produrne un litro occorrono tre giorni.

Il suo utilizzo è prezioso non solo nel campo dell’estetica ma anche in cucina, i procedimenti di produzione però sono diversi.

Ricco di vitamina E, vitamina A e acidi grassi è un ottimo alleato per la pelle. Ideale per massaggi con un forte potere idratante, rigenerante e antinfiammatorio è quindi indicato per pelli secche e per concedere sollievo dall’esposizione al sole. Viene usato anche per prevenire le smagliature in gravidanza.

Tutto il corpo può beneficiare dall’applicazione di questo oro naturale.

Sul viso come antirughe e base per il trucco, una piccola quantità e un massaggio leggero con le dita aiuta anche a prevenire l’acne. Nutriente per le unghie e per i capelli. Poche gocce e i benefici sono immediati. L’ideale sarebbe usarlo puro anche se difficilmente reperibile sul mercato dovuto al costo non proprio economico. Il suo colore è giallo oro e ha un profumo molto delicato che scompare nel giro di pochi minuti una volta strofinato. Non è

sgradevole sulla pelle o appiccicoso, viene assorbito subito e non da problemi all’epidermide. Nei negozi si trovano tantissimi prodotti, dalle creme per il viso ai bagnoschiuma e shampoo ma la percentuale di Argan è minore perché nella maggior parte dei casi è diluito. Se infatti dopo l’applicazione il profumo è persistente per diverso tempo o da irritazione alla pelle l’olio che stiamo usando non è puro.

Poco conosciuto da noi per l’uso alimentare dato che abbiamo il privilegio di produrre uno dei più buoni olii al mondo, quello extra vergine di oliva. Eppure sono molti a sostenere che l’olio di Argan a uso alimentare abbia proprietà superiori al nostro olio per la maggiore concentrazione di acidi grassi essenziali che vengono introdotti nel nostro corpo solo attraverso l’alimentazione. Sapore gradevole, ha proprietà antiossidanti, riduce il colesterolo cattivo ed elimina la sensazione di fame

Roberta Piroli