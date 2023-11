Dott. Giovanni Ghirga: “La malattia MANI-BOCCA-PIEDI con l’abbassarsi delle temperature”

CIVITAVECCHIA – Dal dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo

Eruzione cutanea, ulcere in bocca e febbre. Più contagiosa mentre i sintomi sono presenti (da pochi giorni a una settimana).

Questa malattia è causata da virus della famiglia degli enterovirus, come il coxsackievirus. È più comune nei bambini di età inferiore ai 5 anni, ma anche gli adulti possono contrarla. Sintomi. Come suggerisce il nome, la malattia comporta tipicamente un’eruzione cutanea sulle mani e sui piedi e piaghe in bocca; i bambini spesso sviluppano la febbre. I sintomi di solito peggiorano nei primi due o tre giorni e durano circa una settimana. L’eruzione cutanea appare come piccole protuberanze rosse a volte contenenti liquido, simili a piccoli brufoli, presenti sulle mani, sui piedi e spesso anche in altre parti del corpo come i glutei. Le ulcere alla bocca, spesso la parte più dolorosa della malattia, si trovano generalmente sulle gengive o sulla lingua e possono impedire ai bambini di mangiare o bere. “Questo potrebbe essere il primo indizio che hanno delle lesioni in bocca”, ha commentato la dottoressa Patricia Whitley-Williams, professoressa di pediatria alla Rutgers Robert Wood Johnson Medical School. Se osservi attentamente a volte puoi effettivamente vedere in bocca ulcere, piccole vesciche o piaghe, ha affermato.

– Come si diffonde

Gli enterovirus che causano la malattia mani-bocca-piedi sono altamente contagiosi e si diffondono principalmente attraverso la saliva e le feci. Lavarsi le mani è il modo migliore per prevenire la diffusione del virus, ma se un bambino si ammala è difficile evitare un’epidemia in un asilo nido o a scuola.

“La vedi più spesso nei bambini piccoli e nei neonati perché condividono, sfortunatamente, la saliva e le feci negli ambienti di assistenza all’infanzia”, ha affermato la dottoressa Lori Handy, medico di malattie infettive presso l’ospedale pediatrico di Filadelfia. Sono necessari dai tre ai sei giorni dopo l’esposizione al virus affinché qualcuno sviluppi i sintomi.

– Come trattarla

Non esiste un trattamento per questa malattia ma solo la terapia dei sintomi. Ciò significa assumere farmaci per la febbre e antidolorifici, come paracetamolo o ibuprofene. Assicurati che tuo figlio continui a mangiare e bere in modo che non si disidrati. Il dottor Handy consiglia cibi freddi e “morbidi”. Evitare qualsiasi cosa acida o frizzante perché può irritare le ulcere della bocca.

Per quanto tempo sei contagioso

Le persone sono più contagiose quando manifestano per la prima volta i sintomi. Una volta che la febbre è scomparsa per 24 ore, le ulcere in bocca si sono per lo più risolte e l’eruzione cutanea inizia a guarire, i bambini possono tornare a scuola, il che può richiedere da pochi giorni a una settimana.

Tuttavia, le persone possono continuare a diffondere l’enterovirus nelle feci per diverse settimane dopo che non sono più sintomatiche, quindi rimane un certo rischio di trasmissione. Per questo motivo è importante praticare una buona igiene delle mani e disinfettare gli oggetti contaminati.

– Complicazioni

In casi molto rari gli enterovirus possono causare encefalite o meningite, ovvero infiammazione del cervello o dei tessuti e dei liquidi che lo circondano. Questo rischio sembra essere maggiore nei neonati. I segnali a cui prestare attenzione sono febbre alta e forte mal di testa; nei bambini ciò può manifestarsi come estrema irritabilità o sonnolenza eccessiva. Se ciò accade, porta immediatamente tuo figlio in ospedale.

Non voglio allarmare nessuno dei lettori o del pubblico ma, proprio come qualsiasi virus, a volte ci sono alcuni ceppi rari che possono causare complicazioni, ha commentato la dottoressa Whitley-Williams.

D. G. Smith. The NYT. Oct. 6, 2023