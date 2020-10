Come combattere stanchezza, ansia e stress con una sana alimentazione

L’autunno è arrivato da alcune settimane ma ancora oggi in molti lamentano stanchezza, stress e cambi repentini di umore tipici del cambio di stagione. Non molte persone, però, sono informate che vi sono rimedi naturali molto utili in tal senso.

Parliamo di cibi che ci aiutano a proteggere gli organi più sensibili e ci preparano ad affrontare al meglio il periodo invernale; si tratta in realtà di piccole abitudini funzionali, tra le altre cose, a prevenire malesseri emotivi e psicologici.

I semi e la frutta secca

Nei semi è racchiusa l’energia della vita. Semi di zucca, mandorle, noci e semi di sesamo sono ricchi di triptofano, zinco e magnesio e pertanto sono dei veri e propri antidepressivi naturali.

La zucca: un vero toccasana

Ipocalorica eppure ricca di nutrienti preziosi, di beta carotene, omega 3 e vitamine, la zucca è un potente antiossidante e combatte l’ ansia e lo stress. Inoltre modula i livelli di colesterolo, contribuisce ad abbassare la pressione del sangue e previene le malattie cardiovascolari, anche in virtu’ delle proprietà relative ad ansia e stress.Ma non è tutto: protegge l’intestino e previene le cistiti

Alimenti ricchi di sali minerali e vitamina C: agrumi, segnatamente le arance, ma anche melagrana, castagne, cavolo, broccoli e rucola

Parliamo di alimenti ricchi di micronutrienti che aiutano a contrastare l’azione dei radicali liberi. Rafforzano il sistema immunitario, prevengono le infiammazioni e rallentano il processo di invecchiamento.

Il cioccolato: ottimo alleato della memoria e nemico delle cardiopatie

Grazie alle sue proprietà, il cioccolato, in particolare quello fondente, con un elevato contenuto di cacao e privo di zuccheri aggunti, protegge il cuore e fa bene anche alla memoria. Meglio sceglierlo fondente e senza zuccheri aggiunti.

E’ bene anche ricordare che occorre limitare il consumo di grassi, zuccheri e carboidrati e in ogni caso consultare i medici che, conoscendoci e sapendo il nostro quadro generale, sapranno consigliarci evitando magari di assumere degli alimenti non sempre indicati con il nostro stato di salute. Fatte queste doverosi precisazioni, molto spesso bastano poche regole per aiutarci a ritrovare benessere e donare serenità alla propria vita