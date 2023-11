USB, la portualità che vogliamo: dal rinnovo del contratto nazionale alla riforma dei porti

CIVITAVECCHIA – Giovedì 23 novembre 2023, alle ore 17.30, si terrà presso i locali della Compagnia Portuale di Civitavecchia, un’assemblea pubblica organizzata dai portuali dell’Unione Sindacale di Base. L’iniziativa, che arriva dopo l’intervento dei rappresentanti nazionali dell’USB alla XI Commissione Trasporti della Camera dello scorso 24 ottobre e che presenterà la manifestazione nazionale davanti al ministero dei trasporti del prossimo 30 novembre, sarà l’occasione per fare il punto sulla riforma portuale in discussione in questi mesi e sul rinnovo del contratto nazionale del settore. Due questioni importantissime che saranno determinanti non solo per il futuro dell’intera portualità del Paese, ma anche per i diritti, il salario e la sicurezza di migliaia di lavoratori portuali italiani.

Durante l’assemblea si ribadirà la ferma opposizione di USB a qualsiasi ipotesi di privatizzazione del sistema portuale italiano e si discuterà di aumenti salariali, del riconoscimento del lavoro portuale come usurante ai fini pensionistici e di salute e sicurezza sui posti di lavoro.

All’iniziativa parteciperanno anche delegazioni di portuali provenienti da Livorno e Genova.

USB-Civitavecchia

Coordinamento nazionale USB Porti