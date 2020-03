Tutta Italia zona ROSSA, il premier Conte firma il decreto “Io resto a casa” 

Il premier Conte firma il decreto “io resto a casa”. Non ci saranno più zone rosse e gialle, tutta l’Italia è in quarantena e vedrà l’estensione delle misure fino ad oggi applicate nella zona rossa. Il decreto entra in vigore da domani. Nelle parole del premier la necessità di cambiare le abitudini dei cittadini perché non c’è più tempo. Vietati gli spostamenti se non per lavoro, casi di necessità e motivi di salute. Scuole e università chiuse fino al 3 Aprile, vietate le manifestazioni sportive, stop al campionato di calcio, bar e ristoranti aperti dalle 6 alle 18, chiuse palestre e piscine, niente manifestazioni o eventi in luoghi pubblici e privati.

