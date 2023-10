Tidei: ” La giustizia è lenta, ma arriva sempre”

CIVITAVECCHIA – Questa mattina il giudice per le udienze preliminari di Civitavecchia, Paola Petti, ha rinviato a giudizio tutti gli indagati coinvolti nell’inchiesta di corruzione per far cadere il Sindaco Pietro Tidei. Il processo inizierà a giugno del 2024. Il comunicato dall’ufficio stampa del Comune di Santa Marinella:

“La giustizia è lenta, ma arriva sempre.” Con queste poche, ma incisive parole, il sindaco Pietro Tidei ha commentato a caldo la notizia della giornata: rinviati a giudizio tutti gli imputati.

Il Comune di Santa Marinella si è costituito parte civile contro gli imputati Fabio Quartieri, Roberto Angeletti, Fabrizio Fronti e Giuseppe Salomone. Tutti accusati di corruzione. Il giudice per le indagini preliminari ha valutato che gli elementi acquisiti durante le indagini consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna ed ha pertanto disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

“La denuncia presentata dal Sindaco Pietro Tidei nel 2022, volta a smascherare un tentativo illecito di condizionare la vita amministrativa del Comune, ha trovato quindi riscontro. Si attende fiduciosi il dibattimento”, ha dichiarato l’Avv. Lorenzo Mereu, legale del sindaco Pietro Tidei”