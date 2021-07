Tidei (Iv): “Vaccini salvano vita, inaccettabili provocazioni Barillari”

ROMA – “I vaccini esistono per salvare vite umane, le pistole nascono per toglierle. Per questo e? inaccettabile l’ultima provocazione del Consigliere Regionale Barillari, che si fa ritrarre in un video, agitando una pistola come fosse una siringa, paragonando i sieri vaccinali ai proiettili”.

Lo dichiara, in una nota, Marietta Tidei, consigliera regionale del Lazio di Italia Viva. “Siamo abituati ai gesti plateali di Barillari, ma non e? piu? possibile tacere, permettendo che un rappresentante istituzionale utilizzi il suo ruolo come un personale palcoscenico dove mettere in scena continue farse. E’ tanto piu? inaccettabile in un momento come questo in cui i cittadini andrebbero rassicurati ed invitati alla vaccinazione, invece di farne pubblico per gli show personali”, conclude Tidei.