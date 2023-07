Tidei: “attivato il servizio di guardia medica turistica sul territorio comunale”

SANTA MARINELLA – “Attivo da oggi il servizio di guardia medica turistica sul territorio comunale – lo annunciano alla cittadinanza il sindaco Pietro Tidei e il consigliere Alessio Manuelli, delegato alla sanità e rapporti con le Asl – Seppur attivato con ritardo in merito alla situazione nazionale legata alla mancata disponibilità dei medici, il servizio di assistenza sanitaria sarà aperto a coloro che necessiteranno di visite e prescrizioni mediche a Santa Marinella, in via Valdambrini 115, il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Servizio attivo anche a Santa Severa presso i locali della sede della Croce Rossa in via Zara il venerdì dalle 9 alle 12. Per ulteriore richiesta, attivato anche a Ladispoli presso la Casa della Salute in via Aurelia al km 41.500, il martedì dalle 9 alle 14.

“A nome dell’amministrazione che rappresento – afferma il sindaco Pietro Tidei – voglio ringraziare la Asl Roma 4 che in tempi brevi ha ovviato ad una situazione che avrebbe potuto costituire disagi alla popolazione soprattutto in occasione della stagione estiva con la grande affluenza di turisti e villeggianti che ogni anno scelgono di raggiungere la nostra città”