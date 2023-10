Stabilimento Perla del Tirreno, le precisazioni dell’ Architetto Mencarelli

SANTA MARINELLA – Riceviamo e pubblichiamo dall’ Architetto Ermanno Mencarelli:

“Preliminarmente preme evidenziare che 1’Amm.ne dal 2018 ad oggi ha posto a bando la concessione stagionale dello stabilimento “Perla del Tirreno ” introitando un canone annuo di circa 300.000 € a fronte di un valore di concessione fino al 2017 di €140.000 quindi permettendo al Comune di ottenere un valore sicuramente piu idoneo al valore del bene pubblico .

Per quanto riguarda la procedura d gara,2022 preme sottolineare che la stessa e stata svolta pubblicamente , permettendo a qualunque operatore di offrire un “prezzo ” piu vantaggioso per it Comune di S..Marinella . La soc. Sophia srl ha offerto un prezzo di oltre 300.000 , mentre la soc. Beach Management srl un prezzo inferiore arrivando addirittura 3° della graduatoria finale. Ciò stante appare evidente the i principi di trasparenza ed economicita per it Comune son stati non solo rispettati, ma hanno permesso di raddoppiare addirittura it valore della spiaggia rispetto a quello del 2017 , assicurando all’Ente maggiorni introiti nel bilancio corrente.

Inoltre nel procedimento adottato non vie stata alcuna forma di discrezionalita o favoritismi fatto sta che l’Amm.ne 6 dotata di una piattaforma telematica gestita da societa qualificata terza al procedimento la quale gestisce tutte le fasi di gara compreso quello della acquisizione della offerta economica”