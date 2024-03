Scandalo dossieraggi. Il Sindaco Tidei chiede di appurare se ci sono state illegittime attività in suo danno

SANTA MARINELLA – “Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei anche in merito alle notizie apparse in questi giorni sulla stampa (anche nazionale) relative ai presunti dossieraggi attuati in danno di moltissime persone , fa presente che, nella giornata odierna tramite il suo legale di fiducia, ha già sporto denuncia al fine di verificare se vi sono state, anche in suo danno, illegittime attività di accesso alle banche dati in uso alle Autorità Pubbliche. “Esiste infatti la necessità, urgente e non più rinviabile di appurare se eventuali accessi siano stati compiuti , anche su commissione con la finalità di “costruire ad arte articoli gravemente offensivi , diffamatori, oltre che infondati . La lettura di alcuni articoli diffusi dai mass media o pubblicati durante la vergognosa campagna di stampa realizzata in mio danno, alla luce delle novità emerse in quest’ultimi giorni, ha fatto sorgere più di un sospetto. Alcuni elementi, potrebbero confermare che siano state attuate, anche in mio danno, le attività illecite che hanno colpito, come detto, moltissime persone. Sono certo che la verità sarà presto appurata, e confido nel puntuale lavoro delle Autorità adite che sapranno chiarire velocemente la vicenda”. Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei