Regione Lazio da lunedì in zona rossa

E’ ufficiale il Lazio da lunedì sarà zona rossa . Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo le indicazioni ricevute dal Comitato Tecnico Scientifico. A dare l’ufficialità al passaggio di colore della nostra regione, da giallo a rosso, è stato il governatore Nicola Zingaretti che in visita al centro vaccinale di Fiumicino ha dichiarato ” Il Lazio da lunedì sarà chiamato a rispettare, giustamente, le regole della zona rossa“. Il cambio di colore per la nostra regione era nell’aria con un’indice RT attestato a 1,3 e in crescita. Cosa cambierà? Restrizioni più dure, limitazione degli spostamenti su tutto il territorio tranne che per motivi di lavoro, salute o necessità, rimanere sempre possibile raggiungere il proprio domicilio. Chiusura di bar e ristoranti a cui è consentito il servizio di asporto e delivery e della maggior parte dei negozi, ad esclusione dei supermercati, generi alimentari, tabaccai, ferramenta, ottici e coloro che hanno un codice Ateco tra quelli autorizzati all’apertura. Quasi sicura la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, si attende la conferma ufficiale, con lezioni che si svolgeranno attraverso la didattica a distanza. Confermato il coprifuoco dalle 22.00 alle 05.00.

Per i giorni di Pasqua, dal 3 al 5 Aprile, le misure sulla zona rossa saranno applicate in tutta Italia.