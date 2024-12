Port Mobilty. OO.SS: “Non passa l’ipotesi di accordo, i lavoratori votano si ai licenziamenti”

CIVITAVECCHIA – “In data odierna si è svolta l’assemblea dei lavoratori della Port Mobility afferenti al settore della viabilità convocata dalle OO.SS Filt-Cgil ,Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Mare E Porti, Usb, Fast per illustrare, nelle more dell’ultimo incontro che si terrà in sede amministrativa con la Regione Lazio soluzioni alternative alla procedura del licenziamento collettivo di 26 unità. Nello specifico tutti i lavoratori sono stati debitamente informati della proposta pervenuta dalla Società e consistente nella sottoscrizione di un contratto aziendale di tipo difensivo che, tra l’altro, prevedeva l’utilizzo di istituti di flessibilità contemplati come da Ccnl dei Porti, della Cig (cassa integrazione) a fronte dell’istituzione di un meccanismo premiante. Il mandato dei lavoratori alla sottoscrizione dell’eventuale accordo avrebbe consentito il ritiro immediato della procedura di licenziamento per tutti i 26 lavoratori coinvolti. I lavoratori chiamati ad esprimersi, attraverso l’espressione di voto, a grande maggioranza e nello specifico con 48 voti contrari e 5 favorevoli, hanno rigettato

qualsiasi tipo di intesa negando il mandato a procedere in tal senso alle OO.SS, le quali ripetutamente e chiaramente hanno in tutti i modi spiegato che in assenza di una intesa alternativa la procedura si sarebbe conclusa con esito negativo. Pertanto, il giorno 19 cm in

Regione le OO.SS saranno costrette a comunicare il mancato accordo e subito dopo nella stessa giornata inizieranno vagliare con l’azienda la griglia del personale oggetto dei licenziamenti”

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Mare E Porti, Usb, Fast