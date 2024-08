Piendibene: ” Bollette alte dovute al conguaglio per il passaggio del depuratore ad Acea”

CIVITAVECCHIA – Conferenza stampa questa mattina tenuta dal Sindaco Marco Piendibene per fare il punto della situazione su ACEA dopo l’incontro avuto con la società nei giorni scorsi. Argomento molto sentito in queste ultime settimane anche in considerazione delle bollette “salate” che stanno arrivando ai cittadini e per i disservizi che continuano a creare disagio in alcune parti della città. Il Sindaco ha subito evidenziato che a fronte di un chiarimento con Acea è stato rassicurato sul fatto che le prossime bollette per i cittadini non saranno più così alte e che tali importi sono dovuti ad un conguaglio per il passaggio del depuratore in carico alla società. Inoltre, a breve, verrà riaperto uno sportello Acea sulla mediana dove i cittadini avranno modo di ricevere assistenza con la presenza di un facilitatore. Altro punto toccato in conferenze è ” la grande sete” che il quartiere di Borgata Aurelia subisce ormai da anni. Verrà installato un nuovo serbatoio all’impianto filtri Aurelia per avere una maggiore disponibilità di acqua nei casi di manutenzione programmata o di rotture improvvise. Piendibene ha voluto rassicurare ” Pur non avendo la responsabilità diretta della gestione idrica come amministrazione ci interessiamo delle problematiche dei cittadini”