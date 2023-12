Offerta di lavoro nella GDO: Humangest ricerca candidati

Nuove opportunità di lavoro nella GDO grazie alle selezioni di Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB.

Queste molteplici opportunità di impiego abbracciano una vasta gamma di ruoli, consentendo l’ingresso nel campo della grande distribuzione organizzata. L’offerta prevede numerosi posti disponibili, adatti a varie esperienze e livelli di responsabilità lavorativa.

Humangest, con un network di oltre 90 filiali in Italia e in Europa, è un’azienda leader in ricerca, selezione e gestione del personale in somministrazione; formazione e ricollocazione professionale; gamification ed executive search, reclutamento e mobilità a livello internazionale.

L’approccio vincente di Humangest consiste nell’ascoltare i bisogni specifici di ciascuna azienda per costruire, ogni volta, un servizio di consulenza su misura; è proprio grazie a questo modo di operare che oggi la società è un player di riferimento nel mercato del lavoro, del quale analizza e anticipa costantemente i principali trend. Ad oggi, Humangest dispone di un database interno con oltre due milioni di profili, ha già guadagnato la fiducia di più di 2.000 aziende e inserisce circa 10.000 persone al mese nel mondo del lavoro.

Nell’ambito della collaborazione con importanti catene della GDO, Humangest sta selezionando queste figure professionali per diverse catene di supermercati nel Lazio.

L’assegnazione delle posizioni varia: n. 20 addetti al banco macelleria, n. 15 addetti al banco pescheria, n. 20 al banco gastronomia, n. 5 all’ortofrutta, n. 10 cassieri, n.5 pizzaioli, n. 20 scaffalisti, n. 15 addetti al banco panetteria e pasticceria e n. 65 profili generici per il periodo natalizio. Inoltre, sono disponibili anche diverse e interessanti posizioni dirigenziali per direttori e vicedirettori.

Una minima esperienza nella mansione specifica e la capacità di adattarsi a orari flessibili, compresi quelli straordinari, sono i requisiti minimi richiesti.

Per candidarsi, basta compilare il form online, accessibile tramite questo link.

Il contratto proposto è inizialmente a tempo determinato per un mese in somministrazione, ma con la possibilità di prolungamento. Le sedi di impiego sono distribuite tra Roma e provincia per un totale di 60 punti vendita.

Le selezioni Humangest rappresentano un’opportunità concreta per coloro che desiderano entrare nel mondo della GDO e contribuire al successo di diverse catene nel Lazio.