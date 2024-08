Medaglia d’argento per i Ping Pong Alpha ai campionati mondiali di Phoenix

CIVITAVECCHIA – Medaglia d’argento per i Ping Pong Alpha che hanno partecipato alla finale dei Mondiali di Hip Hop 2024 svolti al Mullet Arena di Phoenix negli Stati Uniti. Un risultato importantissimo, che porta l’Italia sul podio in una disciplina , l’Hip Hop, forse poco seguita ma che ha visto coinvolte crew provenienti da tutto il mondo. Esecuzione impeccabile per i Ping Pong Alpha, nati dalla fusione di due crew: i Ping Pong Pang guidati dai bravissimi maestri Patrizio e Rachele Ratto di Tarquinia e Civitavecchia e dagli Alpha allenati dal maestro Antonio Bonavoglia di Fiumicino. Sacrifico, allenamento e tanta passione sono stati gli ingredienti fondamentali per raggiungere un risultato storico: i Ping Pong Alpha, tra cui alcuni ballerini di Civitavecchia e Tarquinia, sono la prima megacrew italiana nella storia dell’hip hop a raggiungere la finale mondiale e salire sul podio con una meritatissima medaglia d’argento