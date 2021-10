BRACCIANO – Marco Crocicchi è il nuovo sindaco di Bracciano. Netta la vittoria del candidato del centrosinistra sul primo cittadino uscente Marco Tondinelli, sostenuto da tutto il centrodestra. Nel turno di ballottaggio, Crocicchi si è imposto con il 61,10% (4.458 voti) dei consensi rispetto al 38,90 (2.838 voti) dello sfidante. Ma va sottolineata la bassissima affluenza alle urne, che ha visto più della metà degli aventi diritto disertare il voto, con appena il 40,76% di votanti rispetto al già basso 48,76% del primo turno. In ogni caso, a prescindere dal vincitore di questa contesa, una sconfitta per la politica come in tante altre parti d’Italia.

(nella foto Crocicchi con il consigliere regionale del PD, Emiliano Minnucci)