M5S:” Presentata Mozione di sfiducia per Tedesco. E’ arrivato il momento di staccare la spina a questa maggioranza”

CIVITAVECCHIA – “Per la seconda volta la maggioranza che sostiene il sindaco Tedesco ha deciso di disertare il Consiglio Comunale, questa volta impedendone lo svolgimento. E’ chiaro che non sussistono più i presupposti per prolungare l’agonia di una maggioranza che ormai da quattro anni tiene in ostaggio la nostra città.

Come Movimento 5 stelle e forza di opposizione non possiamo permettere che in questo particolare momento storico la loro guerra interna provochi ritardi e impedimenti dovuti a conflitti che inevitabilmente avranno ricadute pesanti sullo sviluppo già incerto di Civitavecchia.

E’ impensabile assistere inermi alle diatribe ed ai ricatti che i consiglieri di maggioranza, ormai da quattro anni, praticano quotidianamente paralizzando completamente l’attività amministrativa.

E’ per questo che abbiamo deciso di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e chiediamo a tutte le forze di opposizione di sottoscriverla con noi”

Gruppo M5S