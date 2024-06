Ipse dixit. “Pianifico la vittoria, Grasso sarà presto sindaco”

L’ottimismo, si sa, in campagna elettorale è d’obbligo; ma forse non dovrebbe travalicare la necessaria prudenza. Ce lo ricorda l’ormai ex Assessore della Giunta Tedesco, Dimitri Vitali, che lo scorso 5 maggio, in un azzardato slancio euforico, postava sulla sua pagina Facebook questo commento per nulla preveggente: “Guardo al futuro e pianifico la vittoria. Nella mia testa milioni di informazioni connesse. Massimiliano Grasso sarà presto Sindaco di Civitavecchia. Ciao ciao”. Un post lapidario e che sembrava non lasciare spazio ed esiti elettorali diversi. Ma a quanto pare le informazioni si sono disconnesse e le cose non andate proprio come Vitali le prefigurava…