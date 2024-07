Incendio a Civitavecchia, intervento dei Vigili del Fuoco e dell’elicottero regionale

CIVITAVECCHIA – Nel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio di vegetazione in località Banditella, in via A. Moneta a Civitavecchia. Sono intervenuti inizialmente i Vigili del Fuoco di Bracciano, sostituiti sul posto poco dopo dai Vigili del Fuoco di Civitavecchia. Intervenuto anche il DOS 26 (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) che ha richiesto l’intervento di un elicottero antincendio da fornire in supporto alle squadre a terra già impegnate nelle operazioni di estinzione. Importante il supporto del personale di Protezione Civile del Gruppo Comunale Volontari di Civitavecchia, Tolfa ed Allumiere. L’elicottero Regionale ha avuto la possibilità di effettuare i rifornimenti idrici presso una vasca autoportante della capienza di 16.000 litri di acqua sempre fruibile, che è stata installata presso il Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia; tale condizione ha consentito di ridurre notevolmente i tempi di approvvigionamento idrico dell’elicottero, permettendo una più rapida estinzione delle fiamme. Il tutto realizzato grazie alla lungimiranza per la prevenzione territoriale dell’Unità di Crisi e la disponibilità del Direttore del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC dell’Esercito, Col. Nunzio Capozzi, e del Nucleo Carabinieri P.M

L’intervento è stato coadiuvato anche con la ricognizione dall’alto, dopo i lanci dell’elicottero, dal drone in dotazione all’Unità di Crisi, pilotato dalla volontaria di abilitata STS 02. Un plauso a tutti i volontari intervenuti in sinergia con i Vigili del Fuoco