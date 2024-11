Grave incidente nel pomeriggio a Campo dell’Oro, operaio trasferito al Sant’Eugenio

CIVITAVECCHIA – Grave incidente questo pomeriggio, intorno alle 16.00, per un operaio che stava effettuando dei lavori nel vano scale di un palazzo in zona Campo dell’Oro a Civitavecchia. Dalle notizie che si conoscono al momento, l’uomo stava installando la fibra ottica e , per cause in corso di accertamento, il quadro sul quale stava lavorando è andato a fuoco provocando serie ustioni all’operaio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mette in sicurezza l’area, estinto le fiamme e evacuato a fine cautelativo le persone presenti all’interno del palazzo. L’operaio è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito con l’elisoccorso presso l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma. Sul posto presenti i Carabinieri