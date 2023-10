“Fermiamo la guerra. Fermiamo il massacro del popolo palestinese” presidio venerdì 27 a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – La testata giornalistica Centumcellae News aderisce ufficialmente al presidio “Costruiamo la pace, feriamo la violenza. Free Palestine”, venerdì 27 ottobre davanti al Teatro Traiano a Civitavecchia. Di seguito il comunicato:

“Un appello spontaneo. Poche e chiarissime parole d’ordine per ribadire, oggi più che mai, che la pace non si costruisce con le bombe e con i soprusi.

Di fronte alla violenza cieca e indiscriminata che da anni un esercito regolare scatena contro il popolo palestinese non è più possibile tacere.

Non si può rimanere indifferenti di fronte all’atteggiamento razzista e guerrafondaio di chi da anni, da decenni, fomenta l’odio tra i popoli, pratica la tortura, la segregazione di massa e l’apartheid scatenando come conseguenza ingiustificabile atti terroristici e ulteriore violenza.

Fermiamo la guerra. Fermiamo il massacro del popolo palestinese”

PRESIDIO venerdì 27 ottobre ore 18.00, corso Centocelle, Civitavecchia (davanti al teatro Traiano)

ADERISCONO:

Fridays for Future Civitavecchia

Comitato No al Fossile

Forum Ambientalista

Unione Popolare Civitavecchia

Rifondazione Comunista Civitavecchia

Le Ardite

USB

Movimento 5 Stelle Civitavecchia

ANPI Civitavecchia

testata giornalistica Centumcellae News