Cordoglio per la scomparsa dell’Avv. Ezio Calderai

CIVATECCHIA – Sono numerosi i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo della politica cdi Civitavecchia dopo la notizia della morte dell’avv. Ezio Calderai:

Sindaco Ernesto Tedesco

“Persona ovunque stimata, collega dalle chiare doti umane e professionali, ex sindaco della città: la scomparsa di Ezio Calderai lascia un senso di vuoto che sarà difficile colmare. Alla sua famiglia le mie sentite condoglianze, alla classe politica cittadina l’obbligo di saperne raccogliere nel modo migliore l’eredità di correttezza, visione e garbo”.

Sindaco Pietro Tidei

“Con la scomparsa dell’Avv. Calderai, Civitavecchia perde un punto di riferimento importante e con lui se ne va un pezzo della storia della Città a cui la sua cultura, passione ed impegno disinteressato, hanno dato tanto. Esperto in diritto amministrativo è stato Avvocato stimato ed ascoltato nel suo mondo professionale. Così come nel suo ruolo di Assessore all’Urbanistica prima e di Sindaco poi, ha dimostrato lungimiranza e grande capacità di ascolto verso i bisogni reali della Comunità locale. Lo ricordo ancora, Presidente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia nel periodo che ha visto la nascita della Fondazione Cassa di Risparmio, impegnato a sostenere in tutti i modi possibili, il tessuto economico e produttivo della Città. A sua moglie Marina, alle sue figlie Valentina ed Elisa giungano le più sentite e sincere condoglianze”

Lega con Salvini Civitavecchia

“Tutta la Lega cittadina esprime cordoglio per al scomparsa dell’avvocato Ezio Calderai. Uomo di raffinata cultura, professionista esemplare, è stato anche sindaco di Civitavecchia. Anche dopo la fine del suo impegno diretto nella politica cittadina, ha sempre saputo dispensare consigli preziosissimi a chi poteva riceverli e trasformarli in proposta”

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 29 giungo, alle ore 11.00 in Cattedrale