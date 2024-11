Busto dedicato a Leo Amici, i cittadini lanciano la raccolta firme per la rimozione

CIVITAVECCHIA – “Non così tanto “Amici”, viene da dire, in riferimento al legame tra i cittadini di Civitavecchia e Leo Amici vista la raccolta firme che è stata lanciata su iniziativa dei stessi cittadini, rivolta al sindaco e alla giunta comunale, per richiedere la rimozione del busto in sua memoria posizionato al parco Spigarelli di San Gordiano. A poche ore dalla cerimonia ufficiale, avvenuta il 4 ottobre e celebrata alla presenza della consigliera regionale Emanuela Mari e del sindaco Marco Piendibene, molti cittadini hanno subito espresso il proprio disappunto sulla scelta di dedicare un busto ad una persona che in città viene ricordata da molti in modo controverso e discusso anche attraverso testimonianze dirette. Presa di posizione condivisa anche da parte di alcune associazioni come “Civitavecchia c’è” che ha chiesto la rimozione all’amministrazione comunale. Un riconoscimento non sentito e non condiviso da una parte della comunità tanto da creare contrasti anche all’interno della stessa maggioranza nonostante non ci siano state prese di posizione ufficiali. ” Riteniamo che questo riconoscimento non rappresenti i valori della nostra Comunità e della gloriosa Storia di Civitavecchia” la motivazione con cui i cittadini ne richiedono la rimozione, ricordando l’importanza fondamentale della ” Memoria Cittadina, base fondante della nostra Comunità“