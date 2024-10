Ater, Fasoli: ” Per le palazzine di via XVI settembre non è stato perso alcun finanziamento”

CIVITAVECCHIA – “In merito alle recenti voci circolanti riguardo la presunta perdita del

finanziamento destinato al progetto di demolizione e ricostruzione delle due palazzine di via XVI Settembre, l’Ater comprensoriale di Civitavecchia intende smentire con fermezza tali

affermazioni. Queste voci non corrispondono a verità e non riflettono lo stato attuale della

situazione.

Fermo restando le difficoltà che si sta stanno incontrando, si precisa che non è stato perso alcun finanziamento. Al contrario, questa Ater sta monitorando con la massima attenzione l’andamento dei lavori e qualora dovessero emergere criticità sarà pronta a coinvolgere tutti gli attori interessati, a ogni livello, per trovare possibili soluzioni.

Siamo vicini agli inquilini di via XVI Settembre e comprendiamo le difficoltà che hanno dovuto affrontare nel corso degli anni, difficoltà non imputabili all’attuale governance di questa Ater che, anzi, sta cercando in ogni modo di venire a capo di questa vicenda. Restiamo a completa disposizione per collaborare e raccogliere segnalazioni da parte degli inquilini, con l’obiettivo di ridurre i disagi che stanno vivendo ormai da troppo tempo. Infine ogni novità riguardante i lavori sarà prontamente comunicata alla cittadinanza”.

Massimiliano Fasoli, commissario straordinario Ater comprensoriale di Civitavecchia