Arrestato uno dei maggiori ricercati per pedopornografia online

Arrestato “l’uomo ombra”, operante nel dark web, uno dei maggiori produttori, di materiale pedopornografico online, abusante e adescatore di minori.

I poliziotti del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni sono riusciti a risalire all’identità del criminale, un 50enne conosciuto con lo pseudonimo “Shadow” per anni membro attivo di una comunità pedofila virtuale della rete Tor, ovvero un’organizzazione internazionale con numerosi partecipanti organizzati gerarchicamente che scambiavano migliaia di files foto e video in cui documentavano gli abusi commessi.

L’arrestato è accusato di violenza sessuale aggravata commessa ai danni di minori di 10 anni, associazione per delinquere finalizzata alle pratiche di pedofilia, condivisione di notizie utile all’adescamento di minori e scambio, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico anche inedito e autoprodotto.

L’operazione ha visto la collaborazione di Europol e della polizia britannica, preziosi, durante le fasi di indagine, per individuare le tracce, in quanto l’uomo alias Shadow non era più attivo nel dark web da più di un anno.