Allumiere. “Concorsopoli”, l’opposizione chiede le dimissioni del Sindaco Pasquini

ALLUMIERE – L’opposizione consiliare chiede le dimissioni del Sindaco Antonio Pasquini dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini, sul cosiddetto caso “Concorsopoli”.

“In seguito alla notizia, in attesa solo di ufficialita?, delle rassegnate dimissioni da parte di Mauro Buschini – si legge in una nota a firma congiunta dei consiglieri Simone Ceccarelli, Giovanni Sgamma, Alessio Sgriscia e Roberto Taranta – a causa dell’inopportunita? politica emersa in merito all’ormai nazionalmente noto concorso di Allumiere, tutte le forze di opposizione presenti nel consiglio comunale di Allumiere chiedono che il sindaco Antonio Pasquini, a servizio presso lo stesso ufficio del presidente Buschini, per analoga inopportunita? politica rassegni anche le sue dimissioni nel caso la notizia fosse confermata. Non sarebbe politicamente concepibile, infatti, che si dimettesse il Presidente del Consiglio Regionale per aver attinto alle graduatorie prodotte dal Comune di Allumiere e restasse in carica chi il concorso lo ha prodotto. Concorso che, ricordiamo, e? perfettamente legale. Non parliamo di illeciti ma di inopportunita? politica, quella che avrebbe portato Buschini ad un atto di responsabilita?. Allo stesso modo, ci aspetteremmo altrettanta responsabilita? da parte di Pasquini. In ogni caso, l’opposizione chiedera? formale accesso a tutti gli atti (propedeutici ed ex post) per verificare il pieno rispetto delle normative e delle procedure e per fugare ogni dubbio in merito a scelte, tempistiche e coincidenze riportate, forse maliziosamente, dalla stampa nazionale”.