Accordo UE per la produzione di munizioni e missili. Previsto un fondo da 500 milioni

EUROPA – L’Unione Europea ha raggiunto l’accordo politico sul piano per aumentare la produzione di armi. L’Act of support of ammunition production (ASAP) prevede un fondo di 500 milioni di euro dal bilancio comunitario per sostenere l’industria nell’aumentare la produzione di munizioni e missili e la possibilità per i Paesi di usare parte dei fondi del PNRR. Sulla pagina Defence Industry and Space dell’Unione Europea in data 03 Maggio si legge: “Oggi la Commissione europea ha adottato la legge a sostegno della produzione di munizioni (ASAP), una proposta di regolamento per sostenere l’industria dell’Unione europea nell’aumentare le sue capacità di produzione di munizioni e missili . La legge a sostegno della produzione di munizioni (ASAP) è una risposta diretta all’invito del Consiglio a fornire urgentemente munizioni e, se richiesto, missili all’Ucraina e ad aiutare gli Stati membri a ricostituire le proprie scorte introducendo misure mirate. La legge mira a garantire che l’ UE possa aumentare la propria capacità produttiva .

Il presente regolamento mira a rafforzare la reattività e la capacità dell’industria della difesa dell’UE di garantire la tempestiva fornitura di munizioni e missili in Europa”

Il piano permetterà di aumentare la consegna di armi all’Ucraina. La firma finale e l’entrata in vigore sono previste per fine Luglio